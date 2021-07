É necessária maior proteção contra as mutações do vírus da covid-19, mais contagiosas. Por isso, os residentes do Luxemburgo deverão ter de levar mais uma dose da vacina após as férias de verão, prevê a especialista Thérèse Staub nesta em entrevista vídeo.

Luxemburgo

Deverá ser preciso uma "terceira dose da vacina no outono" contra as variantes

É necessária maior proteção contra as mutações do vírus da covid-19, mais contagiosas. Por isso, os residentes do Luxemburgo deverão ter de levar mais uma dose da vacina após as férias de verão, prevê a especialista Thérèse Staub nesta em entrevista vídeo.

(Jean Michel Hennebert com Paula Santos Ferreira) As novas variantes do vírus da covid-19 são cada vez mais contagiosas, conseguindo aperfeiçoar-se para continuar a infetar mesmo quem tem uma dose da vacina, como é o caso do primeiro-ministro, Xavier Bettel, ou mesmo as duas doses da vacina, ou seja, a vacinação completa. Como refere a médica Thérèse Staub, presidente do Conselho Superior de Doenças Infeciosas, nesta entrevista, a vacina não protege a 100% e há pessoas que ficam infetadas mesmo depois de vacinadas. São poucas e a infeção surge sem gravidade.

Contudo, face às mutações do vírus, como a variante delta e a sua resistência à vacina será necessária a administração de uma terceira dose para que a população possa beneficiar de uma melhor proteção, indica esta especialista, prevendo que, no Outono, os residentes no Luxemburgo deverão voltar aos centros de vacinação para levar esta dose extra. Ouça a entrevista completa a Thérèse Staub realizada pelo Luxemburger Wort e publicada também na edição francesa.



Images: Sibila Lind/Christophe Olinger



