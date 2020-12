É já esta quarta-feira que os residentes conhecem o seu destino para as próximas semanas. Ao que tudo indica, a decisão será manter o regime.

Luxemburgo deverá manter restrições

As medidas sanitárias, que deveriam terminar já a 15 de Dezembro, deverão ser prorrogadas pelo Governo, de acordo com a RTL. De acordo com o grupo de comunicação social luxemburguês, e depois do encontro que reuniu os ministros informalmente esta segunda-feira, não há qualquer indicação de que as medidas de contenção possam ser atenuadas.

Apesar de estarem em cima da mesa, medidas excepcionais para aligeirar o Natal e o Ano Novo, incluindo a regra dos dois convidados em casa, não estão previstas no roteiro que o primeiro-ministro, Xavier Bettel, vai anunciar na conferência de imprensa que se segue ao Conselho de Ministros, agendado para esta quarta-feira.

Ainda na sexta-feira, Xavier Bettel tinha explicado que "o vírus não vai fazer uma pausa no Natal e também não vai de férias". Agora, a poucas horas do anúncio dos planos do Executivo para conter a pandemia a previsão parece ter vindo para ficar.

Além do recolher obrigatório entre as 23h e as 6h, o Governo encerrou a hotelaria e a restauração, assim como os teatros. O uso de máscara continua a ser obrigatório nos espaços fechados e nos espaços públicos.

Com autorização para manter as portas abertas, os estabelecimentos comerciais viram-se obrigados a limitar o número de pessoas que podem estar ao mesmo tempo no interior das lojas. No plano quatro, os hospitais voltaram a virar as baterias para os doentes covid. Mesmo em festas privadas, o limite de convidados é curto. São duas pessoas. Nem mais, nem menos.

