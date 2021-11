O Ministério da Agricultura confirmou a existência de dois casos de gripe das aves (vírus H5N8) no Luxemburgo.

Luxemburgo deteta mais dois casos de gripe das aves

Susy MARTINS O Ministério da Agricultura confirmou a existência de dois casos de gripe das aves (vírus H5N8) no Luxemburgo. Um deles foi numa criação de aves selvagens em Remich, e a outra na comuna de Wintrange.

As autoridades recomendam confinar as aves no interior e alimentá-las neste mesmo espaço resguardado. Qualquer caso suspeito deve ser comunicado ao veterinário e a importação de aves deve ser certificada por um veterinário do país de origem. Esta obrigatoriedade também é válida para os casos de compra de aves no mercado.

Os últimos casos de H5N8 no Grão-Ducado foram detetados no início do mês de setembro, quando um caso de gripe das aves foi detetado numa criação de aves amadora em Olingen (Betzdorf).

A Inspeção Veterinária lembra que o consumo de carne e ovos de animais infetados não constitui um risco para o ser humano.



