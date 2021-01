De acordo com estudos apresentados no Reino Unido, a variante Sars-CoV2 é "até 70%" mais contagiosa do que a estirpe original.

Luxemburgo deteta 36 infecções de variantes britânicas

Redação De acordo com estudos apresentados no Reino Unido, a variante Sars-CoV2 é "até 70%" mais contagiosa do que a estirpe original.

Pouco mais de três semanas após o primeiro caso ter sido relatado em território luxemburguês, a estirpe proveniente do Reino Unido continua a crescer.

Perante a ameaça das variantes covid-19, o Luxemburgo está a agir com prudência. Depois de ter anunciado a extensão do sistema de saúde, o país pôs assim em prática medidas nas suas fronteiras.

Embora o primeiro caso de infecção com a estirpe britânica tenha sido detetado no início deste mês, 36 infecções foram agora oficialmente registadas pelo Departamento de Saúde.

Covid-19. Portugal admite pedir apoio internacional "Todas as hipóteses estão a ser consideradas", avançou o Ministério da Saúde ao Contacto. Luxemburgo ofereceu ajuda mas ainda não recebeu pedido.

O último caso foi registado numa aula de enfermagem na Escola Internacional de Lënster Lycée em Junglinster, revelou o ministério da Educação numa declaração divulgada na segunda-feira à noite. Como medida de precaução, uma equipa móvel está esta terça-feira no local para examinar todos os alunos e professores das classes infantis internacionais e primárias do estabelecimento.

De acordo com os estudos apresentados no Reino Unido, a variante Sars-CoV2 seria "até 70%" mais contagiosa do que a estirpe original. Números que, no entanto, devem ser "confirmados por investigações epidemiológicas e virológicas adicionais", sublinhou o ministério da Saúde no início de janeiro.

Embora mais contagiosa, não será, no entanto, mais mortífera. Ainda assim, esta variante suscita receios de um novo ano pontuado por uma epidemia difícil de controlar, enquanto que a chegada das vacinas tinha dado origem à esperança do fim da crise sanitária ligada à covid-19.

Para o CSV, estes novos dados justificariam a direção tomada pelo governo. "A mutação britânica do vírus é susceptível de se espalhar rapidamente no país", disse Martine Hansen, líder do principal grupo do partido da oposição, à RTL na terça-feira. Discutida em comissão no início da semana, a nona adaptação da lei covid poderia ser votada na quinta-feira, afirma também a rádio luxemburguesa.

Se forem validadas pelos deputados, as medidas para combater a epidemia estariam então na ordem do dia no final da semana.

