Luxemburgo. Desde sexta-feira, morreram cinco pessoas por causa da covid-19

Ana Patrícia CARDOSO Os números relativos ao coronavírus estão a aumentar, no momento em que o Grão-Ducado atravessa a quarta vaga da pandemia.

Com um fim de semana prolongado neste início de novembro, o Ministério da Sáude só publicou hoje, terça-feira, 2, os dados oficiais dos últimos quatro dias.

Desde sexta-feira que se registaram 409 novos casos de covid-19, com 217 na sexta, 163 no sábado, 18 no domingo e 11 na segunda-feira. Foram realizados 7,326 durante este período.

"O Luxemburgo já está na quarta vaga da pandemia" Paulette Lenert confirmou esta quarta-feria que o Grão-Ducado já entrou numa quarta vaga da pandemia de covid-19. A situação é idêntica à registada no final do mês de outubro de 2020, com o número de internamentos a subir.

No entanto, o alarme soa quando se olha para o número de óbitos, durante este período. Cinco pessoas morreram por causa do vírus, aumentando para 848 o número total de perdas desde o início da pandemia. Há algum tempo que não se verificavam mortes com tanta frequência no país.

Também se nota uma tendência crescente nas hospitalizações mas o cenário continua controlado. Estão hoje 26 pessoas internadas em enfermaria, mais cinco desde a última atualização, e 12 pacientes nas unidades de cuidados intensivos, mais um.

Desde 28 de dezembro de 2020, o Luxemburgo administrou 817.070 doses da vacina contra a covid-19.





