Luxemburgo desce um lugar no 'ranking' sobre corrupção no setor público

O Luxemburgo desceu um lugar no 'ranking' de 2018 sobre a perceção da corrupção no setor público, elaborado anualmente pela Transparency International.

Juntamente com o Canadá, o grão-ducado ocupa agora a nona posição entre os 180 países analisados, obtendo uma pontuação de 81 pontos em 100 possíveis.

Apesar da descida, o Luxemburgo está 15 pontos acima da média europeia (Europa Ocidental e UE), que é de 66 pontos (média que se mantém inalterada desde 2017) e 38 acima da média global, que é de 43 pontos.

Dinamarca e Noruega ocupam as duas primeiras posições do índice, com 88 e 87 pontos, respetivamente. A terceira posição do ‘ranking’ é ocupada ‘ex aequo’ pela Finlândia, Singapura, Suécia e Suíça, todos com uma pontuação de 85 pontos.

Na parte inferior do índice estão a Somália, o Sudão do Sul e a Síria, com 10, 13 e 13 pontos, respetivamente.

O Índice de Perceções de Corrupção é considerado o principal indicador global sobre os níveis de corrupção no setor público de cada país. O índice avalia 180 países e territórios a partir das perceções de especialistas externos e de organizações internacionais, num total de 13 fontes, e usa uma escala de zero a 100 pontos, em que zero significa “corrupção elevada” e 100 “transparência elevada”.



Diana Alves / Lusa