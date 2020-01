Os detentores do passaporte luxemburguês têm acesso livre a 187 países.

Luxemburgo desce dois lugares no ranking dos passaportes mais poderosos do mundo

(HB) - O Luxemburgo começou 2020 com o quinto passaporte mais poderoso do mundo, descendo dois lugares em relação ao último ranking mundial publicado no segundo semestre de 2019 pela consultora Henley & Partners.

De acordo com o novo ranking mundial Passaport Index, que avalia a liberdade de circulação de quase 200 passaportes, os cidadãos luxemburgueses podem entrar em 187 países sem visto.

O passaporte mais poderoso em 2020 continua a ser o japonês, com acesso a 191 países sem necessidade de visto. No segundo lugar figura a Singapura (190), enquanto Coreia do Sul e Alemanha (189) fecham o pódio.



Portugal aparece dois lugares abaixo do Luxemburgo, em sétimo lugar, com acesso a 185 países.

Os três últimos lugares do ranking são ocupados pelo Afeganistão (com acesso livre a 26 países), Iraque (28) e Síria (29).