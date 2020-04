No Grão-Ducado a administração do ambiente recebe diversos casos deste tipo de ataque a animais.

Luxemburgo. Descartada a hipótese de ataque de lobo em Diekirch

Um agricultor da zona de Diekirch encontrou duas ovelhas mortas na sua zona de pasto, na terça-feira e outras duas ficaram gravemente feridas. O cidadão informou a administração do ambiente, uma vez que no passado já houve suspeitas de que se tratasse da presença de lobos.

Como a administração do ambiente relata agora, e o Luxembourg Wort adiantou, esta é uma hipótese que pode ser excluída com base num exame aos ferimentos provocados pelas mordeduras e outras provas recolhidas. Em vez disso, os peritos da administração presumem que as ovelhas foram vítimas de um ataque de cães domésticos.

No Grão-Ducado a administração do ambiente recebe diversos casos deste tipo. Na maioria dos casos, porém, os proprietários dos cães domésticos não chegam a ser identificados. Há um apelo a que não se espalhe o medo ou qualquer tipo de preocupação em relação à possível existência de um lobo na região, uma vez que esse animal tem sido um hóspede bastante raro.

A primeira prova oficial da presença de um lobo em território luxemburguês desde 124 foi há quase três anos. Um animal rasgou oito ovelhas numa pastagem entre Garnich e Holzem, no oeste do país, na noite de 13 para 14 de Julho de 2017. No entanto, num incidente ocorrido na zona ocidental do país em Dezembro de 2018, houve uma forte suspeita que se tratasse novamente de um ataque deste animal.

O lobo é um dos animais estritamente protegidos na Europa. Em regra, evita o contacto directo com as pessoas. No entanto, não é impossível que os animais se aproximem dos seres humanos antes de se retirarem.

