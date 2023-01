O aviso foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, sábado, face à "importante vaga da Covid-19" naquele país.

Covid-19

Luxemburgo desaconselha viagens à China

A China debate-se atualmente com uma importante vaga de contágios do novo coronavírus que saturou já o sistema de saúde neste país, lembra o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo Jean Asselborn. As novas infeções diárias são as mais elevadas desde o início da pandemia e o governo chinês deixou de divulgar os dados diários.

Perante esta situação, e seguindo o exemplo de outros países, Jean Asselborn divulgou, sábado à tarde, um aviso "desaconselhando as viagens dispensáveis à China", dizendo alinhar-se com a idêntica decisão tomada pela "Alemanha".

Para quem ao Luxemburgo vindo da China também há novas regras: "Qualquer pessoa que tenha permanecido na China nos 14 dias anteriores à sua chegada ao território luxemburguês é obrigada a declarar a sua presença à Inspeção de Saúde" para realizar um teste gratuito à Covid-19.

A medida que passa a estar em vigor desde esta segunda-feira, dia 9 de janeiro até ao dia 31 de março foi anunciada num comunicado conjunto dos ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Saúde.

Os passageiros que chegam ao Grão-Ducado depois de um período de 14 dias na China devem contactar os serviços de saúde através do email contact-covid@ms.etat.lu ou pelo telefone +352 247-65533.

