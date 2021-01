Quem viajar do Grão-Ducado para o país já não precisa de fazer uma quarentena de 10 dias à chegada.

Luxemburgo deixa de estar na lista de quarentena obrigatória na Suíça

Ana TOMÁS

O Luxemburgo deixou, a partir desta quinta-feira, 21 de janeiro, de figurar na lista de países para os quais é obrigatória a quarentena de 10 dias à chegada à Suíça.

A lista, que é revista a cada 14 dias com base no número de novas infeções por 100 mil habitantes, retirou os viajantes do Grão-Ducado dessa obrigatoriedade, assim como os da Croácia, Dinamarca, Geórgia e Sérvia.

Por outro lado, Portugal, que tem batido novos recordes de casos positivos e de mortes nos últimos dias, passou a integrar a lista juntamente com mais dez países e cinco regiões de países vizinhos da Suíça.

Presidente da Confederação suíça reconhece erros na gestão da pandemia "Entre julho e setembro, subestimámos a situação", reconheceu Guy Parmelin.

Além de Portugal, estão na lista países como a Espanha, Chipre, Líbano ou Mónaco e as regiões vizinhas de Provence-Alpes-Côte d`Azur, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia na Itália, Turíngia no leste da Alemanha e Salzburgo na Áustria.

Quem desrespeitar a quarentena imposta, arrisca-se uma multa até 10 mil francos suíços, cerca de 9.200 euros.





