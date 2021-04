Num momento em que o plano de vacinação do Luxemburgo avança com força renovada devido a mais um centro de vacinação, o Governo fez saber que dadores de sangue não serão vacinados com antecedência, apesar de serem essenciais para o funcionamento do sistema nacional de saúde.

Luxemburgo. Dadores de sangue sem prioridade na vacinação

Redação Num momento em que o plano de vacinação do Luxemburgo avança com força renovada devido a mais um centro de vacinação, o Governo fez saber que dadores de sangue não serão vacinados com antecedência, apesar de serem essenciais para o funcionamento do sistema nacional de saúde.

Numa resposta parlamentar ao deputado Jeff Engelen (ADR), o Ministério da Saúde fez saber esta segunda-feira que os dadores de sangue não terão prioridade na vacinação no Luxemburgo.

Engelen lembrou que este grupo desempenha um "um papel fundamental no funcionamento do sistema de saúde". No entanto, tal como aconteceu com as agências funerárias ou funcionários das prisões, estes serão vacinados com antecedência. Segundo Anne Calteux, primeira conselheira governamental no Ministério da Saúde, garantiu que "os doadores de sangue serão convidados dependendo da sua idade e da sua possível vulnerabilidade".

Assim, a priorização continua a basear-se na idade e estado de saúde à medida que se inicia a fase 5 da campanha de vacinação (pessoas entre 55 e 64 anos). Esta segunda-feira marca também um novo fôlego para o plano de vacinação no Grão-Ducado, com a abertura do quinta centro em Sandweiler, no hangar da 'Luxembourg Air Rescue', no aeroporto do Findel.

É hoje também que o país recebe as primeiras vacinas de dose única da Janssen. Esta segunda estão previstas chegar 2.400. A outra remessa de 2.400 doses é esperada uns dias mais tarde, a 26 de abril, fazendo um total de 4.800 vacinas da farmacêutica Johnson & Johnson que chegam ao país até final de abril.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.