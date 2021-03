O assunto vai estar em cima da mesa no Conselho de ministros desta sexta-feira.

Luxemburgo. CSMI aprova vacina da AstraZeneca para pessoas com mais de 65 anos

Diana ALVES

A vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca e pela universidade de Oxford poderá mesmo vir a ser administrada em pessoas com mais de 65 anos no Luxemburgo. É essa a nova recomendação do Conselho Superior de Doenças Infecciosas (CSMI, na sigla em francês), de acordo com a RTL que cita as autoridades públicas de saúde.

Com base no novo parecer do organismo, caberá agora ao Governo avaliar essa possibilidade.

A televisão luxemburguesa adianta que o assunto vai estar em cima da mesa já na próxima reunião do Conselho de Ministros, marcada para sexta-feira. Mais concretamente, os ministros deverão analisar o impacto da eventual administração do fármaco a pessoas com mais de 65 anos nas diferentes fases do plano nacional de vacinação.

Recorde-se que, até aqui, a vacina da AstraZeneca não era recomendada a pessoas a partir dos 65 anos de idade por persistirem algumas dúvidas quanto à sua eficácia naquele grupo etário.

Entretanto, e enquanto decorre a segunda fase do plano nacional de vacinação contra a covid-19, o Ministério da Saúde começou a enviar as primeiras convocatórias às pessoas incluídas na quinta etapa da campanha. Isto porque, essa fase abrange os residentes dos 55 aos 64 anos, para quem a vacina da AstraZeneca já era, até aqui, considerada eficaz.



