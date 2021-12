A vacina para as crianças está disponível nos centros de vacinação Victor Hugo, Esch-Belval e Ettelbruck e os menores têm de ir acompanhados pelos pais ou um representante legal.

Covid-19

Luxemburgo. Crianças dos 5 aos 11 anos podem ser vacinadas a partir de hoje

Redação A vacina para as crianças está disponível nos centros de vacinação Victor Hugo, Esch-Belval e Ettelbruck e os menores têm de ir acompanhados pelos pais ou um representante legal.

A partir de 23 de Dezembro, as crianças entre os 5 e 11 anos de idade podem ser vacinadas nos três centros de vacinação Victor Hugo, Esch-Belval e Ettelbruck, anunciou quarta-feira à noite o Ministério da Saúde.

A vacinação pediátrica também é voluntária e os menores tem de estar acompanhados pelos pais ou por um representante legal. O ministério da Saúde informa também que a vacinação nesta faixa etária não é possível de realizar nos locais de vacinação temporária (Vacinação "Pop Up").

Que é a vacina?

As crianças dos 5 aos 11 anos de idade são vacinadas com a vacina Comirnaty da Pfizer e da BioNTech. A dose administrada é mais fraca (10 ug) do que a recomendada para crianças com 12 anos ou mais, sendo precisamente, um terço da dosagem para as idades superiores.

Devo vacinar o meu filho contra a covid-19? É a vacinação dos 5-11 anos é mais polémica e que enche de dúvidas os pais. O Contacto ouviu especialistas, entre eles o coordenador de um dos ensaios clínicos nos Estados Unidos e explica-lhe tudo sobre esta nova vacina. "Não é urgente vacinar já todas as crianças. Só as de risco", é a opinião mais consensual.

Agendamento

A marcação para a vacina pode ser feita em www.impfen.lu (clique aqui) com o número do cartão da segurança social da criança.

Em breve, a vacinação pode também ser feita por diversos pediatras, cuja lista estará disponível igualmente impfen.lu.

