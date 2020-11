No Grão-Ducado não existem estruturas adequadas nem suficientes. Governo quer construir uma "aldeia" em Pétange para estes e outros problemas infanto-juvenis.

Luxemburgo. Crianças com problemas psicossociais graves são internadas em centros no estrangeiro

Paula SANTOS FERREIRA Em 2018, 99 crianças estiveram internadas ou frequentavam centros psicoterapêuticos no estrangeiro, porque no país não existem estruturas adequadas nem suficientes. O Governo quer construir uma "aldeia" em Pétange para estes e outros problemas infanto-juvenis.

A lista de espera por uma vaga num internato ou centro de dia para crianças até aos 16 anos com necessidades psicoterapêuticas graves “é longa” e tendo em conta “a transferência de 99 crianças para o estrangeiro” a criação destes centros de acolhimento no Luxemburgo “é urgente”, declara François Bausch, ministro das Infraestruturas.



Atualmente, “para certas problemáticas clínicas não existe um enquadramento apropriado” no Luxemburgo, para os outros casos, “o tempo de espera para uma vaga numa estrutura terapêutica é de cerca de um ano”, lê-se no texto do projeto de lei para a 'Construção de infraestruturas de acolhimento de crianças e jovens em Pétange', assinado por François Bausch. O projeto foi publicado ontem, dia 3 de novembro, no site da Câmara dos Deputados.

As crianças internadas nestes centros possuem problemas psicossociais graves que se exprimem por sintomas manifestados ao nível do comportamento social e emocional.

Os três centros e internatos que existem de momento encontram-se em locais distintos, um internato em Kayl, um centro de dia em Soleuvre e um serviço ambulatório em Esch-sur-Alzette.

Com a nova “aldeia” de acolhimento em Pétange, o internato (dos 5 aos 16 anos) e os centros psicoterapêuticos irão ser vizinhos, pelo que estas crianças poderão deslocar-se mais facilmente dos centros de dia para o centro de noite. Aí também vão ser oferecidos todos os serviços necessários para estes casos.

Recém-nascidos com problemas e sem lugar

Outra das lacunas atuais que o novo centro de acolhimento em Pétange irá colmatar é o do acolhimento de recém-nascidos e crianças até aos cinco anos, nomeadamente os que são retirados aos pais ou cuidadores pode decisão judicial, por motivos de violência ou falta de condições.

Apenas a creche da Maison Françoise Dolto, em Howald e o foyer St. Elisabeth, em Esch-sur-Alzette acolhem estes casos e “já não respondem às exigências de segurança em vigor”.

O berciário da futura “aldeia” de Pétange será o único no Luxemburgo que irá acolher os recém-nascidos com problemas graves e cuidar deles “365/365 dias por ano”, nomeadamente o caso de prematuros, bebés abandonados, e que necessitam de seguimento terapêutico e têm atrasos psicomotores, indica o projeto de lei.

O documento refere que “à situação de saúde e social das famílias, nomeadamente das mães, muitos destes bebés apresentam problemas de saúde, problemas de desenvolvimento ou foram abandonados”. Casos em que os bebés necessitam de um seguimento terapêutico intenso realizado por pessoal especializado, o que irá acontecer em Pétange.

Internato para jovens

A futura aldeia vai possuir também um internato para jovens com problemas sociofamiliares que não vivem com a família e têm necessidade de apoio psicológico forte, dado os seus problemas familiares e pessoais.

Um estudo do Ministério da Educação em 2017, refere que 75% dos jovens que estão num internato, o processo de colocação nestes centros foi iniciado pelas famílias, apenas metade dos jovens vivia com a família de origem e 40% beneficiava de apoio psicológico no internato ou no exterior. Os problemas escolares e de motivação foram a razão principal para serem colocados nos internatos, muitos tinham repetido mais um ou vários anos letivos.

Centro para famílias monoparentais

Estas infraestruturas em Pétange vão ter ainda uma escola interna, um centro médico, centros de acolhimento para crianças e jovens com necessidade especiais, nomeadamente autistas. Haverá também uma estrutura de acolhimento para pais com défices cognitivos ligeiros e em situação de precariedade económica e social, incluindo famílias monoparentais com um ou mais filhos. O seu custo total está orçado em 100 milhões de euros. Quando for aprovado a data para a construção será então decidida.

