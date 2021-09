Do total de casos de covid-19 detetados na semana passada, 22,2% ocorreram entre os mais novos, o grupo mais afetado e onde a taxa de positividade atingiu um recorde. Um infantário em Clevaux está de quarentena.

Luxemburgo. Crianças até aos 9 anos registam o maior número de novas infeções

Paula SANTOS FERREIRA Do total de casos de covid-19 detetados na semana passada, 22,2% ocorreram entre os mais novos, o grupo mais afetado e onde a taxa de positividade atingiu um recorde. Um infantário em Clevaux está de quarentena.

No Luxemburgo registaram-se 590 novos casos de infeção covid, entre os dias 20 e 26 de setembro, e destes 131 (22,2%) ocorreram em crianças com menos de 10 anos, a maior percentagem verificada por faixas etárias, como indica o relatório semanal sobre a situação pandémica no País, divulgada pelo Ministério da Saúde.



Também a taxa de positividade entre os 0-9 anos subiu para 9,5% atingindo um valor recorde. Na semana precedente, era de 2,9%. Já aqui, entre os dias 13 e 19 de setembro, os menores de 10 anos passaram a ser a faixa etária com mais casos covid, 111 dos 542 (20,5%). Uma situação que não se verificava na semana anterior ao início do novo ano letivo, de 6 a 12 setembro, onde esta faixa etária surgia em quarto lugar na tabela dos novos casos, concentrando-se a maioria das infeções acima dos 20 anos.

Jardim-escola em quarentena

Um surto de covid despoletou no jardim-escola da Escola Internacional Edward Steichen, em Clervaux, no final da semana passada, obrigando a colocar as crianças em quarentena até ao dia 1 de outubro, próxima sexta-feira.

Segundo explica o relatório do Ministério da Saúde, tudo começou a 24 de setembro com dois casos positivos em duas classes, colocadas logo em quarentena. Só que sete outros alunos das duas classes acusaram também positivo nos testes, entre os dias 25 e 27. Além de que no dia 27 registou-se um novo caso de covid entre os meninos de uma outra classe do infantário desta escola.

“Tendo em conta a mistura regular de alunos das seis turmas que compõem o jardim-de-infância (turmas comuns, grupos comuns na casa de passagem) e as medidas de saúde específicas para este grupo etário (sem máscaras usadas, contacto próximo, isolamento no cenário 1), foi decidido colocar em quarentena não só esta 3ª turma, mas também as três restantes turmas do jardim-de-infância, até 1 de outubro de 2021”, explica o relatório do Ministério da Saúde.

Jovens entre 12 e 17 anos são os que menos aderem à vacinação “É preciso redobrar os esforços para que os jovens adiram à vacinação contra a covid-19”. Quem o diz é a ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa resposta parlamentar à deputada cristã-social (CSV), Martine Hansen.

Atualmente a maior taxa de incidência da covid concentra-se nas crianças até aos 14 anos. Recorde-se que a vacina é administrada a partir dos 12 anos.

70% dos internados sem vacina

Na última semana, houve um aumento de 9% de novas infeções em relação à semana anterior, os casos passaram de 542 a 590 no país, tendo ocorrido a morte de uma pessoa por covid-19, ao contrário da semana de 13 a 19 de setembro.

Entre as 590 novas infeções, 380 pessoas (64%) não estavam vacinadas ou não tinham o esquema vacinal completo, enquanto as restantes 210 (35,6%) que acusaram positivo estavam completamente vacinadas.

Luxemburgo com ligeiro aumento de internamentos por causa do vírus Mais um dia sem mortes a registar.

Ao nível dos internamentos hospitalares, 84% dos doentes covid que deram entrada nos cuidados intensivos não estavam vacinados, o mesmo se passando com 70% dos doentes em cuidados normais (não estavam completamente vacinados ou tinham tomado ainda apenas uma dose), indica o Ministério da Saúde. Os restantes 30% dos doentes que tiveram de ser internados nos cuidados normais estavam completamente vacinados.

