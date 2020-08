Esta terça-feira é dado mais um passo na criação do Centro Europeu para recursos espaciais. Acordo de cooperação é assinado entre Ministério da Economia e o Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST).

Luxemburgo cria Centro Europeu de Inovação para recursos espaciais

Manuela PEREIRA Esta terça-feira é dado mais um passo na criação do Centro Europeu de Inovação para Recursos Espaciais. Será assinado um acordo de cooperação entre o Ministério da Economia e o Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST, na sigla inglesa), tutelado pelo Ministério do Ensino Superior e da Investigação.

O protocolo vai ser rubricado pelo ministro da Economia, Franz Fayot, e o seu homólogo do Ensino Superior e da Investigação, Claude Meisch, numa conferência de imprensa marcada para as 10h30, onde serão divulgados mais detalhes sobre a nova entidade que será dedicada à investigação e ao desenvolvimento relacionados com os recursos espaciais



O novo centro de inovação insere-se na iniciativa governamental "Space Resources" que existe há quatro anos. Em novembro do ano passado ficou a saber-se que o Grão-Ducado albergaria a sede do Centro Europeu de Inovação para os Recursos Espaciais, graças a um memorando de cooperação assinado pela Agência Espacial Europeia e pela Agência Espacial Luxemburguesa.

Luxemburgo já está no Espaço O Luxemburgo inaugura hoje uma nova etapa na história do país: uma agência dedicada à exploração do Espaço. O projeto tem como objetivo apoiar o desenvolvimento económico da indústria espacial.

O Luxemburgo ambiciona fazer do espaço um negócio rentável através da exploração de minérios. A Agência Espacial Luxemburguesa estima que o negócio possa gerar 170 mil milhões de euros nos próximos 30 anos.

O espaço é a grande aposta do Governo grão-ducal com vista à diversificação económica do pequeno país. Como tal, o Luxemburgo tornou-se há três anos no primeiro país da Europa a legislar de forma a explorar e utilizar os recursos espaciais. A lei atribui às empresas privadas ou às parcerias público-privadas com sede no país, a propriedade exclusiva das matérias encontradas no espaço, de forma a poderem comercializá-las.

