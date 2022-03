O espaço fica na Structure d’hébergement d’urgence au Kirchberg (SHUK), no nº11 da rue Carlo Hemmer, na capital, e vai funcionar 24 horas por dia.

Guerra na Ucrânia

Luxemburgo cria centro de acolhimento para refugiados da Ucrânia

Maria MONTEIRO O espaço fica na Structure d’hébergement d’urgence au Kirchberg (SHUK), no nº11 da rue Carlo Hemmer, na capital, e vai funcionar 24 horas por dia. O objetivo é providenciar abrigo, refeições e bens de primeira necessidade aos refugiados que cheguem ao Grão-Ducado.

Esta é uma das medidas divulgadas esta quinta-feira, em comunicado oficial, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus (MAEE, na sigla luxemburguesa). Além de colocar esta infraestrutura à disposição dos recém-chegados, o Luxemburgo vai conceder-lhes um “estatuto de proteção temporária, que está prestes a ser aprovado a nível europeu”, assim como a todas as pessoas que chegaram nos últimos dias.

Isto significa que os cidadãos ucranianos não “precisam de tomar quaisquer medidas específicas para permanecerem nesta frase”, já que serão notificados assim que este procedimento for ativado no Luxemburgo. Para obterem o estatuto em causa, os interessados devem contactar o Direção de Imigração do ministério supracitado, enviando e-mail para immigration.destk@mae.etat.lu e preenchendo, depois, o formulário que lhes será enviado.

Governo destaca "generosidade" luxemburguesa

O formulário servirá para “ajudar as autoridades luxemburguesas a contactá-los” para registarem o seu pedido de acesso ao estatuto e, “se necessário, para [encontrar] outra forma de regularizar a sua estadia no Grão-Ducado”. Este processo abrange não só quem se quer refugiar no Luxemburgo, mas também “as pessoas que desejem chegar a outro país europeu”.

Por outro lado, o governo luxemburguês congratulou-se com a “generosidade da população luxemburguesa” e com as muitas iniciativas que tem organizado para apoiar os ucranianos e deixou alguns conselhos a quem se esteja a oferecer para acolher refugiados.

Os residentes luxemburgueses que prestem este apoio “são convidados a contactar a Linha Directa gerida pela Cáritas e a Cruz Vermelha, com o apoio do Ministério da Família, da Integração e da Grande Região”, por telefone para o +352 621 796 780 ou por e-mail para Ukraine@zesummeliewen.lu.

Luxemburgo acolhe mais refugiados

Quem se estiver a organizar para ir buscar refugiados à fronteira da Ucrânia deverá enviar todos os detalhes da deslocação para o endereço transport.ukraine@mae.etat.lu. Por último, quem estiver em trânsito ou a sair da Ucrânia, deverá contactar a Assistência Consular do MAEE para assistance.consulaire@mae.etat.lu ou +352 2478 2386.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, afirmou esta semana que o Luxemburgo está preparado para receber “um grande número de refugiados da Ucrânia”. O Grão-Ducado deverá, aliás, estender as “capacidades anunciadas” para acolher mais pessoas do que o que estava previsto inicialmente.

