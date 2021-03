Pelo terceiro dia consecutivo faleceram cinco pessoas no país devido à pandemia. Nestes primeiros sete dias de março já se registaram 23 mortes.

Luxemburgo. Covid-19 faz mais cinco mortes, em três dias morreram 15 pessoas

Paula SANTOS FERREIRA Pelo terceiro dia consecutivo faleceram cinco pessoas no país devido à pandemia. Nestes primeiros sete dias de março já se registaram 23 mortes.

Sábado registaram-se 140 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 no Grão-Ducado. Estas infeções foram reveladas entre os 7.841 testes PCR realizados pelo país pelo que a taxa de positividade é de 1,79.

Sábado registaram-se mais cinco mortes, as mesmas que se registaram na sexta-feira e na quinta-feira passada, o que faz 15 mortes em apenas três dias. Desde o dia 1 de março já faleceram 23 pessoas no Luxemburgo devido à pandemia. No total de óbitos deste ano de crise pandémica há a lamentar a morte de 662 pessoas.

Testes rápidos covid. O "pequeno passo" acessível para o regresso à vida normal Depois das escolas a sua utilização vai ser alargada a diversas situações do quotidiano. Onde podem ser utilizados e quais as suas vantagens? A ministra da Saúde explicou.

O número de hospitalizações aumentou ligeiramente, embora os doentes nos cuidados intensivos tenham diminuído também ligeiramente. Atualmente estão internadas 90 pessoas nos serviços normais, contra as 83 que se encontravam internadas na sexta-feira, tendo havido portanto um aumento de 7 pessoas, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão internados 21 doentes graves covid-19, sexta-feira eram 23.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.