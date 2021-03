Registaram-se 152 novos casos nas últimas 24 horas.

Luxemburgo. Covid-19 faz duas vítimas mortais no último dia

Ana Patrícia CARDOSO Registaram-se 152 novos casos nas últimas 24 horas.

Os dados oficiais do Ministério da Saúde dão conta de duas mortes por covid-19 no último dia, elevando para 641 o número total de óbitos no Grão-Ducado desde há um ano, quando a pandemia começou.

Registam-se também 152 novas infeções de um total de 9.492 testes realizados nas últimas 24 horas, sendo que a taxa de positividade é atualmente de 1,60%. À data, contabilizam-se 2.929 infeções ativas no Luxemburgo.

São hoje 80 as pessoas internadas nos hospitais do Grão-Ducado, mais três que ontem. 20 doentes estão nas unidades de cuidados intensivos.

52.062 pessoas já recuperaram do vírus.





