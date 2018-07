O Luxemburgo cancelou os fundos de cooperação com Nicarágua, em protesto contra a repressão no país. Os protestos contra o governo de Daniel Ortega já provocaram 351 mortos, desde abril deste ano.

Luxemburgo corta cooperação com Nicarágua

O Luxemburgo cancelou os fundos de cooperação com Nicarágua, em protesto contra a repressão no país. Os protestos contra o governo de Daniel Ortega já provocaram 351 mortos, desde abril deste ano.

"A nossa cooperação foi sempre baseada no respeito pelos direitos do homem e dos valores democráticos. Tendo em conta a atual situação, o Luxemburgo tomou medidas necessárias, incluindo o congelamento de verbas destinadas ao Governo e o congelamento do processo de assinatura do novo Programa Indicativo de Cooperação com o Governo da Nicarágua", refere o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado.



A decisão do Luxemburgo põe em perigo a conclusão de projetos públicos, como um hospital em Costa Caribe. No entanto, o Grão-Ducado vai continuar a apoiar financeiramente as organizações da sociedade civil e dos direitos humanos no terreno.



A Nicarágua, país parceiro da cooperação luxemburguesa desde os anos 1990, está submersa na mais sangrenta crise sociopolítica desde a década de 1980, com Ortega também como presidente.



Os protestos contra Daniel Ortega e sua esposa, vice-presidente Rosario Murillo, começaram em 18 de abril deste ano, devido ao fracasso das reformas na segurança social que culminaram com a exigência da renúncia do presidente, após onze anos no poder, com acusações de abuso e corrupção.