Com carácter voluntário, para residentes e transfronteiriços, estes testes são essenciais para travar a epidemia. Saiba tudo o que tem de fazer.

Luxemburgo. Convites para os testes à covid-19 chegam a casa por correio

Paula SANTOS FERREIRA Com carácter voluntário, para residentes e transfronteiriços, estes testes são essenciais para travar a epidemia. Saiba tudo o que tem de fazer.

Identificar as cadeias de infecção do SARS-coV-2, de modo a poder interrompê-las, é o principal objectivo dos testes sorológicos e da monitorização em larga escala a decorrer no Luxemburgo, que visam testar toda a população até ao final de Julho, relembrou ontem a ministra da Saúde Paulette Lenert e o ministro da Investigação, Claude Meisch numa videoconferência com os deputados do CSV e do Piraten, copresidida pelos deputados Mars Di Bartolomeo e Gilles Baum.

Covid-19. "Vamos fazer 20 mil testes por dia" A partir de 25 de maio estarão disponíveis 17 estações no Luxemburgo para fazer o teste. Os habitantes do Luxemburgo e os transfronteiriços serão convocados por carta para fazer o teste.

O objetivo é realizar 20 mil testes por dia, abrangendo todos os residentes do Luxemburgo.

Como se realizam estes testes voluntários?

Os cidadãos e trabalhadores fronteiriços recebem um convite por correio, com o qual poderão marcar uma consulta online para um teste em uma das 17 estações de teste drive-through espalhadas por todo o país. Clique aqui para ver todas as estações.

Na data escolhida, o residente dirige-se ao local do teste, onde apresenta o seu convite, um documento de identidade e seu cartão de previdência social, indica a informação disponível no site do Ministério da Saúde.

Testes no ensino secundário. Três alunos com casos positivos Mesmo antes das escolas secundárias abrirem portas foi pedido aos alunos para fazerem o teste para a covid-19. Nem todos aceitaram ser testados.

Uma amostra da garganta é então retirada e enviada ao laboratório para análise. "A pessoa testada sai do local do teste e recebe o resultado por SMS dentro de 2 dias", garante o Ministério da Saúde. Se o resultado do teste for positivo, a pessoa é contactada pessoalmente pelas autoridades de saúde e solicitada a passar duas semanas isoladamente em casa. Se o resultado do teste for negativo, a pessoa pode voltar ao trabalho continuando a adotar as medidas de prevenção sanitárias exigidas neste tempo de pandemia, lembra este ministério.

"Os testes em larga escala são uma ferramenta essencial que permitirá ao Luxemburgo encontrar uma vida social e económica o mais normal possível, enquanto controlamos os riscos de uma segunda vaga da pandemia", declarou já o Ministro Claude Meisch.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.