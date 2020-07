François Bausch pondera propor a alteração da lei para voltar a impor um número restrito de pessoas que cada família pode receber. Para travar o aumento das novas infeções.

Luxemburgo 2 min.

Luxemburgo. Convidados em casa podem voltar a ser limitados pelo Governo

Paula SANTOS FERREIRA François Bausch pondera propor a alteração da lei para voltar a impor um número restrito de pessoas que cada família pode receber. Para travar o aumento das novas infeções.

É na esfera privada que estão a surgir os muitos dos novos casos de infeção no Luxemburgo, e é aí que eles são mais difíceis de controlar, como admitem as autoridades.



Além das festas privadas, uma das quais é responsável por mais de 24 novas infeções, e o número continua a aumentar, como noticiou o Contacto, os encontros familiares, após o desconfinamento, também estão na origem da propagação do novo coronavírus. De acordo com as autoridades, uma família numerosa ter-se-á reunido várias vezes e daí resultaram vários casos de infeção.

Covid-19. Festas privadas estão a aumentar e Bausch pode reforçar restrições No fim de semana três bares e restaurantes foram fechados pela polícia já fora do horário legal e onde não havia distanciamento social. O ministro pede respeito pelas regras para não ter de haver um reconfinamento.

O Ministro da Segurança Interna François Bausch declarou à rádio 100.7, na terça-feira de manhã, se os casos continuarem a aumentar pretende propor que seja votada uma alteração da lei para que se volte a restringir o número de convidados que cada família pode receber em suas casas. Na última fase eram permitidas 10 pessoas além dos habitantes da casa.

Com a saída do estado de emergência e o desconfinamento, o Governo deixou de ter controlo sobre esta matéria, pelo que a alteração à lei terá de ser votada no Parlamento. Além de, que o Conselho de Estado no seu parecer sobre o projeto de lei 7606, de 20 de junho, quanto às liberdades individuais, mostrou-se crítico sobre a medida da restrição aos convidados das famílias, declarando não estar bem justificada a limitação de pessoas a receber em casa.

Ministério da Saúde lança apelo. “Evitar festas apesar do bom tempo!” Governo reforça que é preciso evitar este risco para limitar um novo aumento de infeções covid-19.

Festas e ajuntamentos aumentam

No último fim de semana, as novas infecções afetaram principalmente as pessoas "que organizam festas ou eventos privados sem tomar precauções", disse o Diretor de Saúde, Jean-Claude Schmit, citado pelo Paperjam. Este responsável lembrou ainda aos ajuntamentos na via pública que se formam em frente a cafés e bares, e onde “as pessoas que não respeitam as medidas sanitárias".

Esta tarde, pelas 15h00, o primeiro-ministro Xavier Bettel e a Ministra da Saúde, Paulette Lenert irão fazer um ponto de situação da epidemia ao país. Será que irão impor novas medidas de restrição?

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.