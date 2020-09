Luxemburgo. Controlos fronteiriços ilegais feitos durante pico da pandemia

Funcionários aduaneiros fizeram controlos "ilegais" para impedir os residentes do Luxemburgo de viajar para a Alemanha durante o período em que as fronteiras estiveram encerradas.

Ana Patrícia CARDOSO Funcionários aduaneiros fizeram controlos "ilegais" para impedir os residentes do Luxemburgo de viajar para a Alemanha durante o período em que as fronteiras estiveram encerradas.

A denúncia foi feita pelo advogado Marc Kohnen na Assembleia Geral da União Aduaneira, adianta a RTL. A presidente da Assembleia Geral, Lynn Luciani, corroborou a declaração de Kohnen e confirmou que os controlos tinham tido lugar no lado luxemburguês da fronteira. No entanto, os funcionários aduaneiros não tinham qualquer base legal para impedir os residentes de viajar para a Alemanha.

Ainda não é claro como os funcionários aduaneiros foram instruídos durante o período de encerramento das fronteiras. No entanto, o sindicato está interessado esclarecer a situação, disse Luciani.

A União Aduaneira sublinhou que em circunstância alguma serão toleradas atitudes ilegais. A discussão foi apenas um dos pontos da ordem de trabalhos reunião, tendo sido ainda discutidas outras questões como, por exemplo, os horário de trabalho.

A União Aduaneira concordou, na segunda-feira à noite, em apresentar um litígio relativo ao horário de trabalho ilegal. Luciani disse que o sindicato tinha deixado claro as suas exigência nos últimos anos, relativamente à gestão do tempo de trabalho. Ainda assim, o regime em vigor para estes funcionários continuou a violar as diretivas nacionais e europeias.

Os funcionários aduaneiros são obrigados a trabalhar no quadro de um horário móvel que é regulamentado, mas tudo o que não se enquadra nesse horário não é. Logo é ilegal. Luciani citou exemplos de acordos alcançados nas forças policiais e no exército relativamente a horários ao abrigo de diretivas europeias, e disse que o sindicato continuaria a insistir em acordos semelhantes. Mas, segundo escreve a RTL não há data final para um acordo neste caso.

