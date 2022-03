Além do apoio financeiro, o Grão-Ducado também prestou assistência militar e nas comunicações e enviou mais de 50 toneladas de equipamentos e medicamentos.

Guerra na Ucrânia

Luxemburgo contribuiu com quase três milhões de euros para ajudar a Ucrânia

Tiago RODRIGUES O Luxemburgo contribuiu com 2,8 milhões de euros para ajudar a Ucrânia, revelou esta quarta-feira o primeiro-ministro, Xavier Bettel. Além do apoio financeiro, o Grão-Ducado também prestou assistência militar e nas comunicações e enviou mais de 50 toneladas de equipamentos e medicamentos.

Em resposta parlamentar à deputada Nathalie Oberweis, do déi Lénk, que questionou o primeiro-ministro sobre o montante exato que o Luxemburgo forneceu à Ucrânia desde o início da guerra, Bettel revelou que o país contribuiu com quase três milhões de euros.

"Na frente humanitária, o Luxemburgo anunciou uma contribuição de 2,870,000 euros para apoiar a resposta de emergência dos seus parceiros da ONU, o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e ONG luxemburguesas na Ucrânia e nos países vizinhos que acolhem refugiados ucranianos (Polónia, Hungria, Eslováquia e Moldávia)", pode ler-se na resposta do primeiro-ministro.

Xavier Bettel referiu ainda que durante a sua conversa telefónica com o presidente da Ucrânia, Zelensky, este mencionou o montante de 250 milhões de euros em ajuda prestada à Ucrânia pelos parceiros europeus.

Ajuda militar, médica e de comunicações

O Luxemburgo também prestou assistência militar à Ucrânia, mas o primeiro-ministro não desvendou mais detalhes sobre o assunto.



Além das contribuições financeiras, o Grão-Ducado organizou, através do seu braço operacional Emergency.lu, sessões de formação sobre a instalação e utilização de antenas de satélite para o pessoal do Cluster de Telecomunicações de Emergência na Polónia.

"Além da formação de parceiros humanitários, o equipamento de conectividade Emergency.lu está a ser pré-posicionado na Polónia e pode ser implantado na Ucrânia assim que o acesso humanitário estiver garantido", explicou Bettel.

O primeiro-ministro destacou ainda as contribuições materiais do Corpo de Bombeiros e Salvamento do Grão-Ducado e do Ministério da Saúde que estão a ser enviadas para a região. "No total, mais de 50 toneladas de equipamento de combate a incêndios, bem como de material médico e medicamentos, foram disponibilizadas pelo Luxemburgo", concluiu.

