Luxemburgo. Continuam a surgir novas infeções ligadas à festa privada

Paula SANTOS FERREIRA Uma das causas do aumento diário das novas infeções no país é a subida também diária dos testes positivos de pessoas ligadas ao evento de 12 de junho. Até ao dia 26 registavam-se 24 casos, mas o total será superior. Só na festa estiveram entre 50 a 100 pessoas.

As autoridades da saúde continuam a investigar quem terá estado na festa privada que decorreu no centro do país, no dia 12 de junho, ou as pessoas com quem contactaram os presentes nesse evento, que já é responsável, por 24 infeções pelo novo coronavírus, mas o número total deverá ser superior.



Como o Contacto publicou na segunda-feira, as 24 infeções foram contabilizadas até ao dia 26 de junho, mas desde então já se realizaram muitos mais testes de despistagem a quem esteve no evento ou aos seus contactos, como declarou ao Contacto o Ministério da Saúde.

Na festa privada estiveram entre “50 a 100 pessoas” precisou este ministério pelo que,, leva tempo encontrar estas pessoas e os contactos. E assumiu que entre os novos casos de infeção de segunda-feira, tal como nos dias anteriores, encontram-se testes positivos realizados no âmbito da despistagem da SARS-CoV-2 a quem tenha ligação a este evento.

“Na festa havia um bar e as pessoas não respeitaram o distanciamento social nem a regra do uso de máscara”, realçou o ministério. No dia 19 foi detetado o primeiro caso de infeção gerado nesta festa privada. Houve três pessoas que afirmaram que tinham sido infetadas no local. A partir daí, o número de casos começou a crescer e ainda não parou, pois ainda não foram testadas todas as pessoas. Dentro de dias os dados serão atualizados.

