Alerta amarelo devido ao calor e ozono esta quarta-feira

Susy MARTINS

O calor não dá tréguas no Luxemburgo. O sul do país vai manter-se esta quarta-feira sob aviso amarelo entre as 13h e as 19h devido às temperaturas elevadas.

Os termómetros deverão chegar aos 32 graus, temperaturas semelhantes já sentidas na terça-feira. Pelo menos até domingo, as temperaturas deverão sempre ultrapassar os 30 graus, dia em que os termómetros poderão chegar aos 32.

Para esta quarta-feira já também um alerta amarelo em todo o país devido ao ozono. As temperaturas altas intensificam a formação de ozono, e poderão ser ultrapassados os níveis normais de concentração deste gás. O alerta amarelo vigora entre as 12h e as 24 horas.



A elevada concentração de ozono pode ter um impacto negativo na saúde humana, sobretudo nos grupos considerados de risco: idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas. É aconselhado por isso limitar a atividade física intensa no exterior.



Na próxima semana prevê-se uma descida das temperaturas, que poderão ser acompanhadas de alguma chuva.

