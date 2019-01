A vacina contra a gripe continua em ruptura de stock no Luxemburgo. Além dos problemas com os fornecedores, o ministro da Saúde, Etienne Schneider, diz que o aumento da taxa de vacinação contribuiu para a situação.

Luxemburgo continua com ruptura de vacina contra a gripe

Diana Alves

Na resposta a uma questão parlamentar do deputado Jean-Marie Halsdorf (CSV), o ministro confirma que o fármaco continua a não estar disponível no Grão-Ducado, mas garante que o país vai continuar os esforços para inverter a situação.

Desde o início de dezembro que o país não tem vacinas suficientes para responder à procura. Dois dos fornecedores habituais do Grão-Ducado não puderam abastecer o mercado nacional: a empresa Sanofi, devido a problemas de produção, e a Mylan, porque optou por vender o medicamento a outros países por preços mais elevados.

Já ficou doente depois de levar a vacina da gripe? Pode acontecer, mas é raro Levar a vacina contra a gripe pode provocar alguns sintomas gripais, mas isso é muito raro.

A situação deixou o Luxemburgo com apenas um fornecedor disponível - a GSK - que, apesar de ter entregue mais vacinas do que aquilo que estava previsto, não conseguiu dar vazão às necessidades do Luxemburgo.

O ministro da Saúde sublinha que, este ano, o número de pessoas a recorrer à vacinação foi muito superior àquilo que se esperava, registando-se um crescimento na ordem dos 35%.

E porquê? Etienne Schenider diz que ainda não há uma explicação para o fenómeno, mas aponta como provável que o aumento esteja relacionado com a comparticipação da chamada vacina pneumocócica para as pessoas com 65 anos ou mais e os grupos considerados de risco.

A medida está em vigor desde setembro do ano passado, isto porque, explica o ministro, as pessoas que recorreram a esse medicamento poderão ter aproveitado para levar também a vacina contra a gripe.