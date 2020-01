Luxemburgo e Cabo Verde são dos poucos países do mundo com menor risco para a segurança dos turistas.

Luxemburgo continua a ser um destino turístico seguro

Henrique DE BURGO

De acordo com o mapa-mundo 2020 dos riscos associados às viagens, o Luxemburgo mantém o "risco insignificante", o mais baixo numa escala de cinco níveis, tal como observado no ano passado.

No estudo elaborado pela empresa de serviços de segurança médica e de viagens, International SOS, e pela consultora para riscos políticos e de segurança, Control Risks, o Grão-Ducado é mais seguro do que as vizinhas Alemanha, Bélgica e França e a grande parte dos outros países europeus.



Fonte: Travel Risk Map 2020

Para as classificações do "Travel Risk Map" foram analisadas questões como terrorismo, agitação política, guerra, crimes violentos, segurança rodoviária ou eficácia dos serviços de segurança e emergência.

Na Europa, apenas outros nove países estão ao nível do Luxemburgo, com "risco insignificante": Noruega, Dinamarca, Islândia, Finlândia, Suíça, Eslovénia, Mónaco, Andorra e San Marino. Já Portugal está na categoria de “baixo nível de insegurança”, tal como a maioria dos países europeus.

Em África, apenas as ilhas de Cabo Verde e Seicheles estão ao nível do Luxemburgo, com o menor risco para a segurança dos turistas. Já Líbia, Somália, Mali, Sudão do Sul estão entre os países mais inseguros do mundo, a par da Síria, Iraque e Afeganistão.

Fonte: Travel Risk Map 2020

Quanto à classificação dos riscos médicos associados às viagens, o Luxemburgo está também entre os melhores países, a par de Portugal e da maioria dos países europeus.



Neste capítulo, foram analisados riscos para a saúde como a incidência de doenças infecciosas, fatores ambientais, serviços de saúde ou acesso a medicamentos.