Luxemburgo continua a ser o país da NATO que menos gasta em Defesa

No ano passado, o Luxemburgo gastou 316 milhões de euros na Defesa.

O Grão-Ducado continua a ser o país da Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, com menos gastos na Defesa. De acordo com o relatório anual divulgado esta quinta-feira pela Aliança Atlântica, o Luxemburgo consagrou no ano passado apenas 0,54% do seu Produto Interno Bruto (PIB) em despesas relacionadas com a Defesa.

Apesar de o dados serem estimativas, o certo é que o Luxemburgo está longe do objetivo de 2% até 2024 acordado entre os 29 membros da organização transatlântica.

Fonte: NATO

O país com mais gastos continua a ser, como seria de esperar, os Estados Unidos, com 3,39%.

Portugal surge no 16º posto da lista à frente da Alemanha (1,23%) e de países como Espanha, Bélgica (ambos com 0,93%).

De acordo com as estimativas da NATO, em termos brutos, no ano passado o Luxemburgo gastou 316 milhões de euros, contra 288 milhões em 2017.

Desde que foi eleito Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump queixa-se de que Washington gasta demasiados recursos com a Aliança Atlântica e tem exortado insistentemente os restantes Aliados a aumentar as respetivas contribuições financeiras.