Luxemburgo contabiliza um novo caso de covid-19

Sem qualquer morte a registar, as autoridades de saúde diagnosticaram um novo caso de infeção esta terça-feira.

Tal como aconteceu entre domingo e segunda-feira, o boletim do Ministério de Saúde dá conta de um novo caso de infeção pelo vírus que circula no país desde fevereiro. Em pleno desconfinamento, o ritmo de doentes que dá entrada nas unidades especializadas tem vindo a cair, apesar da taxa de reprodução do vírus rondar os 0,997.

Com 110 vítimas mortais associadas ao novo coronavírus, o Luxemburgo mantém inalterado o número de mortes há pouco mais de uma semana. Das 32 pessoas hospitalizadas, 4 estão em regime de cuidados intensivos. Quer isto dizer que, esta terça-feira, três pessoas tiveram alta.

Com um total de 4.020 casos de covid-19, o Grão-Ducado já testou mais de 78 mil pessoas, entre residentes e transfronteiriços. Desde o início da crise sanitária, 3.848 foram dadas como curadas.

