Depois de se ter mantido inalterado por mais de um mês, o balanço do número de mortos associados à covid-19 subiu para 132 em pouco mais de uma semana.

Luxemburgo contabiliza oitava morte em apenas dez dias

Depois de se ter mantido inalterado por mais de um mês, o balanço do número de mortos associados à covid-19 subiu para 132 em pouco mais de uma semana.

O Luxemburgo voltou a registar, nas últimas 24 horas, mais uma morte associada covid-19, aumentando para 132 o número total de óbitos atribuídos à pandemia.



Inalterado durante quase dois meses, o balanço subiu das 124 para 132 vítimas mortais em apenas menos de duas semanas. Em declarações à imprensa, o Diretor-Geral de Saúde já veio desmentir uma eventual terceira vaga da pandemia. Adiantou, inclusivamente, que as mais recentes vítimas mortais tinham mais de 70 anos.

Em 5.275 testes, as autoridades de saúde luxemburguesas identificaram mais 208 infetados pelo novo coronavírus, mais 54 casos do que no dia anterior.

No que respeita aos internamentos, o número de pacientes hospitalizados mantém-se nos 31. Desses, um está em estado considerado grave, nos cuidados intensivos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.