Luxemburgo contabiliza 67 novos casos de covid-19

O número de hospitalizações voltou a aumentar, com mais três pessoas internadas. Duas estão em estado considerado grave.

Em pouco mais de seis mil testes, as autoridades de saúde registaram 67 novas infeções pelo novo coronavírus no país, contra as 74 contabilizadas na quarta-feira.

Ao todo, foram realizados 6.100 testes rápidos nos 17 centros covid, espalhados pelo país. Apenas menos 21 que no dia anterior.



Há mais de um mês que não há qualquer morte a registar, mantendo-se o balanço inalterado nas 124 vítimas da pandemia.

Face às últimas 24 horas, três pessoas deram entrada no hospital, infetadas com covid-19. São agora 26, sendo que dois pacientes estão internados em unidades de cuidados intensivos, em estado considerado grave.

