Pelo terceiro dia consecutivo, o país continua a observar um aumento do número de casos de covid-19.

Luxemburgo contabiliza 50 novos casos de covid-19

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde luxemburguesas contabilizaram 50 novos casos de infeção no Grão-Ducado, nos 7.665 testes realizados, seguindo a tendência do aumento registado na semana passada.

Apesar do número de mortos associados à pandemia estar estacionado nos 110 desde 24 de maio, o número de infeções não abranda. Dos 16 pacientes hospitalizados, 2 estão em cuidados intensivos. Outros 2 tiveram alta.

Com um total de 4.395 casos de covid-19 desde a chegada da pandemia ao centro da Europa, o Luxemburgo contabiliza esta quinta-feira 273 infeções ativas. No total, 4.012 pacientes foram dados como recuperados.

