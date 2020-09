Em praticamente mais seis mil testes, as autoridades de saúde registaram 100 novas infeções pelo novo coronavírus, contra as 10 contabilizadas no arranque da semana.

Luxemburgo contabiliza 100 novos casos de covid-19

Em praticamente mais seis mil testes, as autoridades de saúde registaram 100 novas infeções pelo novo coronavírus, contra as 10 contabilizadas no arranque da semana.

O balanço diário do Ministério da Saúde dá conta de 100 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas. Ao todo, foram realizados 6.416 testes rápidos nos 17 centros covid, espalhados pelo país, contra os apenas 829 levados a cabo na segunda-feira.

Há mais de um mês que não há qualquer morte a registar, mantendo-se o balanço inalterado nas 124 vítimas mortais.

Esta terça-feira, continua um paciente nos cuidados intensivos e vinte outros internados.

