O número de pessoas hospitalizadas também não para de aumentar.

Luxemburgo contabiliza 100 novos casos de covid-19

O número de pessoas hospitalizadas também não para de aumentar.

Depois de um fim-de-semana com mais de 100 novos casos, o país soma 5.148 casos de infeção desde o início da pandemia.

Com 750 infeções ativas, o Grão-Ducado continua a contabilizar novos casos de infeção pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram mais 100.

O governo, na figura do ministro dos Negócios Estrangeiros já veio explicar que o fenómeno do aumento do número de casos que se tem registado nas últimas três semanas se explica pelo aumento de testes realizados. Com 292.711 pessoas testadas, entre residentes e transfronteiriços, praticamente 5 mil testaram positivo. Só nas últimas 24 horas foram 5.960.

Sem qualquer óbito a registar, o Grão-Ducado mantém o balanço de 111 vítimas mortais em relação à pandemia.

Em sentido contrário, o número de novas hospitalizações voltou a aumentar em relação a domingo. Há neste momento 47 pessoas internadas, três. em cuidados intensivos. Em comparação com as últimas 24 horas são mais 9 pessoas hospitalizadas.

A taxa de reprodução do vírus se desceu para 1,o8.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.