Não há mortes a registar no último boletim das autoridades de saúde.

Pandemia

Luxemburgo contabiliza 1.284 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Redação Não há mortes a registar no último boletim das autoridades de saúde.

De acordo com a atualização diária do Ministério da Saúde, registaram-se 1.284 novos casos de covid-19 em 3.910 testes realizados nas últimas 24 horas. Além disso, há 15.244 infeções ativas no país.

Não foram registadas novas mortes por covid-19, o que mantém o total de óbitos em 1.019 desde o início da pandemia.

Ministério da Saúde cria 'helpline' para convencer não vacinados a tomarem a vacina A linha de apoio é operada em quatro línguas, luxemburguês, francês, inglês e português.

Há 33 pacientes internados em enfermaria, menos cinco do que na terça-feira, e quatro pacientes em cuidados intensivos, número inalterado desde a última atualização.

Por outro lado, existem 187.598 recuperados da doença.

As autoridades de saúde informam, ainda, que foram administradas 1.273.451 doses da vacina contra a covid-19 e que 363.973 pessoas já receberam uma dose de reforço.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.