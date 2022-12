O país conta com um total de 137 pediatras e o número tem vindo a aumentar, segundo a ministra da Saúde.

Saúde

Luxemburgo conta com um pediatra para cada mil crianças

O surto de bronquiolite infantil no Luxemburgo que já obrigou a clínica pediátrica Kannerklinik a ativar uma célula de crise, aumentar as camas nos internamentos e cancelar cirurgias programadas não urgentes, motivou a questão parlamentar do deputado Sven Clement, do partido Pirata.

Quantos pediatras existem no país? E os serviços de cuidados intensivos pediátricos contam com quantas camas?. Às questões colocadas, a ministra da Saúde respondeu na quinta-feira.

No total, há 137 pediatras a exercer atualmente no país, existindo 1,25 pediatras por mil crianças, explicou a ministra da Saúde na sua resposta parlamentar.

Em 2022, o Grão-Ducado conta com uma população de 109, 387 crianças menores de 16 anos, e se dividirmos o número destes especialistas por esta população, chega-se à taxa de 1,25 por cada mil crianças refere a governante.

Paulette Lenert salientou que tem existido um aumento de pediatras no país: dos 93 pediatras que exerciam em 2017, o número foi crescendo anualmente, e em 2019, já eram 113, em 2020, 128 até 137 este ano.

Kannerklinik está cheia com casos de bronquiolite e a gripe já chegou A Clínica Pediátrica Kannerklinik continua em gestão de crise devido ao surto de bronquiolite. Autoridades de Saúde pedem que as crianças sejam mais protegidas e a vacinação contra a gripe.

Quantas camas nos cuidados intensivos? A clinica pediátrica possui atualmente cinco camas neste serviço, e 16 camas no Serviço de Neatologia do CHL. Contudo, irão estar mais leitos disponíveis para o ano: mais seis camas suplementares acordadas, diz a ministra lembrando ainda que há um projeto de ampliação destes serviços na clínica pediátrica, previsto para ser iniciado já para o ano. Passará então a haver "4,6 camas nos cuidados intensivos pediátricos para cada 100 mil crianças".

