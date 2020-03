A cerimónia de nomeação foi feita por videoconferência, por causa da pandemia Covid-19. O cônsul honorário, no Estado da Baía (Bahia) é um empresário nascido no Grão-Ducado.

Luxemburgo conta com mais um consulado no Brasil

O Luxemburgo conta com mais um consulado honorário no Brasil. O empresário Luigi Rotunno foi nomeado cônsul honorário do Luxemburgo no Estado da Baía (Bahia), no nordeste brasileiro.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a cerimónia de nomeação foi feita pelo embaixador do Grão-Ducado no Brasil, Carlo Krieger, através de videoconferência.

O novo diplomata, refere numa publicação na sua conta Facebook que "será uma honra" representar o país onde nasceu, o Grão-Ducado, no Estado da Baía (Bahia), "criando uma ponte importante" entre o Luxemburgo e o Brasil.

O cônsul promete desenvolver "ações significativas" para os dois países, quando passar este difícil período relacionado com a pandemia do coronavírus.

Grão-Ducado inaugura consulado na região mais luxemburguesa do Brasil O novo consulado fica em Palhoça, o município com mais descendentes de luxemburgueses no Brasil.

Luigi Rotunno vai ter como missão "proteger e apoiar os cidadãos luxemburgueses, fomentar negócios e estreitar relações comerciais, culturais, científicas e turísticas entre o Luxemburgo e o Brasil", no território baiano, refere a imprensa local.

Recorde-se que, há dois anos, o Luxemburgo passou a ter o primeiro embaixador residente no Brasil, Carlo Krieger. Um ano depois, em 2019, o Grão-Ducado inaugurou um consulado em Palhoça, o município com mais descendentes de luxemburgueses no Brasil, no Estado de Santa Catarina.

