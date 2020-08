As consultas no hospital ocorrem apenas na presença do interessado, na maioria das vezes. Isso também se aplica à maioria dos exames de ultrassom de mulheres grávidas que precisam ir ao médico sem o pai grávida.

Luxemburgo. Consultas hospitalares continuam sem acompanhante

Sophie HERMES

Em tempos de covid-19, as dinâmicas hospitalares mantém-se mais rígidas há alguns meses. Os acompanhantes têm acesso restrito e os pacientes devem ir sozinhos às consultas.

Uma mulher grávida teve uma consulta de ultrassom num hospital de Luxemburgo. Foi sozinha, sem o futuro pai. Nem ele nem ninguém teve acesso ao hospital para acompanhá-lo neste momento. O caso aconteceu e levantou algumas questões.

Embora os contatos sociais já tenham sido reduzido drasticamente nos últimos meses, a covid-19 continua a impactar as viagens a hospitais. O caso acima segue as recomendações relacionadas ao coronavírus, ainda em vigor, do Ministério da Saúde. Estas dizem que as pessoas que marcam consulta em hospitais só podem ser acompanhadas em casos excepcionais e após a aprovação da equipa hospitalar.

“Queremos evitar que muitas pessoas acabem nas salas de espera”, explica o porta-voz do Centre hospitalier du Nord (CHdN).No entanto, às vezes a emoção entra em jogo, especialmente nos futuros pais, diz o porta-voz do CHdN, antes de dizer que o pai pode assistir ao parto.

No Luxembourg Hospital Centre (CHL), nos Hospitais Robert Schuman e no Emile Mayrisch Hospital Center (CHEM), os acompanhantes apenas estão autorizados a entrar em casos especiais. Se o chefe do serviço autorizar, o CHEM de Esch-sur-Alzette aceita que os dois futuros pais façam o ultrassom. Uma decisão tomada caso a caso.

A mesma regra aplica-se para pacientes hospitalizados. Como a pandemia continua a assolar o país, só podem receber um número limitado de visitantes. Pessoas tratadas por covid-19 não podem receber visitas. Exceto em situações excepcionais e com autorização especial.

Para todos os outros pacientes, o Departamento de Saúde recomenda um máximo de dois visitantes por dia por pessoa. O visitante não deve permanecer mais de uma hora no espaço do hospital.

Os regulamentos do Centro Pediátrio Kannerklinik do CHL são, por outro lado, menos estritos. Aqui, um dos pais pode estar permanentemente presente e o outro e irmãos tem direito de visita mais estendido. Nas maternidades, regras especiais também se aplicam a pais, irmãos e irmãs.

Edição de Ana Patrícia Cardoso.

