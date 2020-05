Se a atividade de construção foi retomada há duas semanas, coloca-se a questão dos atrasos na circulação da futura espinha dorsal dos transportes públicos na capital.

Luxemburgo 4 min.

Luxemburgo. Construção do elétrico em contra-relógio

Rita RUPPERT Se a atividade de construção foi retomada há duas semanas, coloca-se a questão dos atrasos na circulação da futura espinha dorsal dos transportes públicos na capital. André von der Marck, diretor da Luxtram, diz estar cético em relação à data efetiva da entrada em funcionamento.

"Quando o governo anunciou a fase de contenção, em meados de Março, reagimos muito rapidamente", explica André von der Marck, diretor-geral da Luxtram.

"Porque, por um lado, prestamos um serviço público e, por outro, tudo tinha de ser feito para garantir a segurança tanto dos nossos funcionários como dos passageiros". E observou que "em apenas alguns dias, o número de passageiros passou de mais de 30.000 para menos de 2.000 por dia. Antes da crise, o elétrico corria de cinco em cinco minutos, mas até domingo, isso era apenas de 15 em 15 minutos. Desde segunda-feira, 4 de maio, a frequência de passagem foi reduzida para dez minutos. Além disso, estará de volta ao serviço no domingo, a partir de 10 de maio. "

A nível interno, a crise conduziu a uma reorganização de todos os departamentos. Duas equipas de motoristas foram assim formadas. O objetivo é que nunca se encontrem: uma está em serviço no dia A, a outra no dia B. "Desta forma, se fosse encontrado um caso de covid-19, saberíamos rapidamente quem poderia ter estado em contato com o motorista", sublinha André von der Marck.

Graças a este sistema de rotação, o condutor que inicia o seu serviço de manhã continua a ser o único a conduzir o veículo durante todo o dia". Durante a noite, o elétrico é limpo e desinfetado e, na manhã seguinte, é outro condutor que assume o comando. E também aqui, "contamos com duas equipas para a manutenção e reparação da nossa frota: uma equipa trabalha no dia A, a outra no dia B, para que cada uma se encontre alternadamente em casa", acrescenta o diretor da Luxtram.

André von der Marck Foto: Pierre Matgé

Quanto aos seus serviços administrativos, a Luxtram prefere, tanto quanto possível, o teletrabalho , "uma medida prioritária" , segundo André von der Marck. Alguns trabalhadores fizeram uso de licenças relacionadas com a família, mas ninguém foi colocado em trabalho a tempo reduzido .

Além disso, os membros da direção deslocavam-se diariamente ao local para adaptarem constantemente a situação aos novos desenvolvimentos. Quando o governo decidiu usar uma máscara para todos os trabalhadores nos estaleiros de construção, bem como para os utentes dos transportes públicos, foram nomeados dois empregados da Luxtram para verificar se os passageiros estavam a respeitar a medida e para os chamar à ordem, se necessário. "É certo que entrámos numa era diferente, mas continuamos a funcionar. Mesmo que, com todas estas novas regras de vida e de trabalho, a nossa organização esteja inevitavelmente muito perturbada", observa André von der Marck.

Se os trabalhos foram retomados há duas semanas nos estaleiros de construção, a atividade ainda não atingiu 100% da sua capacidade, segundo o diretor da Luxtram. "É evidente que um encerramento total de cinco semanas tem um enorme impacto no progresso das obras".

O estaleiro da Royal Boulevard está a causar bastantes problemas, mais especificamente com a construção dos dois cais. Foto: Pierre Matgé

E se André von der Marck admite que "nesta fase, é impossível avaliar esse impacto na data de entrada em serviço", gostaria no entanto de sublinhar que "o nosso objetivo continua a ser o de manter o elétrico a funcionar até ao final do ano na estação central". Mas para o diretor-geral, há ainda demasiadas incógnitas pendentes: haverá uma segunda vaga de infeções? Haverá uma licença coletiva no setor da construção? Em caso afirmativo, haverá uma isenção para determinados postos de trabalho? Qual será o volume de tráfego nas próximas semanas e nos próximos meses?

"Porque é certo que, com menos tráfego, os trabalhos no local do elétrico avançarão mais rapidamente", sugere André von der Marck, que acredita que a concessão ou não de uma isenção para trabalhar durante a licença coletiva será um elemento central.

Concretamente, os dois locais-chave do estaleiro de construção são o Boulevard Royal no centro da cidade e a Avenue de la Liberté no distrito da estação. "No cruzamento da Avenida Emile Reuter com a Boulevard Royal, os trabalhos estão a progredir bem.

Bettel. Luxemburgo "não tem pessoal suficiente" para todas as camas dos cuidados intensivos Primeiro- ministro luxemburguês alertou para o fato de que cada doente de covid-19 mobiliza vários profissionais de saúde

Em frente ao edifício "Zenith", que em tempos abrigou a sede do BGL, os carris foram betonados durante a noite de quinta a sexta-feira", relata o diretor-geral da Luxtram. O mesmo especifica que "resta o troço localizado em frente ao Royal Hamilius, que gostaríamos de concluir o mais rapidamente possível". A plataforma deverá estar concluída nas próximas semanas, mas há dificuldades na construção dos dois cais". Estão ligados à passagem de autocarros e veículos.

No entanto, no troço entre a ponte Adolphe e a Place de Paris, o local está a progredir bem: as últimas árvores, as árvores planas provenientes dos Países Baixos, serão plantadas durante esta semana. Devem ajudar a preservar a imagem histórica da Avenue de la Liberté.

Finalmente, há o pequeno troço que liga a Praça de Paris à Praça de la Gare, onde os trabalhos devem progredir rapidamente. "Se tudo correr como planeado, o estaleiro de construção da ponte de Buchler poderá talvez começar no final do ano", conclui André von der Marck.

Artigo publicado originalmente na versão francesa do Luxemburger Wort.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.