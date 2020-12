Xavier Bettel garante que o "Luxemburgo está firmemente ao lado dos nossos vizinhos e amigos" alemães.

Luxemburgo consternado com o atroplemaento em série que está a abalar Trier

Do lado de cá da fronteira, o incidente que fez pelo menos quatro mortos e 30 feridos já mereceu uma reação do primeiro-ministro, Xavier Bettel. "Estou profundamente consternado e consternado com as terríveis notícias de Trier. Os meus pensamentos estão com as vítimas e os numerosos feridos, bem como com os seus familiares", escreveu em alemão no Twitter. "Neste momento difícil, o Luxemburgo está firmemente ao lado dos nossos vizinhos e amigos", reiterou numa das três línguas oficiais do país cuja capital está a pouco mais de meia hora da cidade que viu nascer Karl Marx.

Ich bin zutiefst entsetzt und bestürzt über die schrecklichen Nachrichten aus Trier. Meine Gedanken sind bei den Opfern und den zahlreichen Verletzen sowie ihren Angehörigen. In diesem schwierigen Moment steht Luxemburg fest an der Seite unserer Nachbarn und Freunde. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) December 1, 2020

De resto, a poucos quilómetros de distância, no contexto da assistência transfronteiriça, a região alemã solicitou reforços à CGDIS. Quatro ambulâncias, um médico de emergência e dois helicópteros de salvamento da Luxembourg Air Rescur foram imediatamente enviados para Trier.

"Choque"



Também a líder do grupo parlamentar dos conservadores do CSV expressou o seu choque com o atropelamento que as autoridades ainda não confirmaram ter-se tratado ou não de um ataque terrorista. "Trier e o Luxemburgo estão intimamente ligados. Este ato cobarde na nossa cidade vizinha choca-me ainda mais. Estamos hoje especialmente ao lado dos nossos amigos Trier", escreveu Martine Hansen na mesma rede social.

Para impedir episódios como este, a zona pedonal da cidade do Luxemburgo vai ser bloqueada com blocos de betão. Já estão encomendados, segundo o vereador do CSV Sergee Wilmes.





