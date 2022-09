Além da campanha de redução de energia no setor público, vão ser conhecidas as medidas para reduzir o gasto energético pela população.

Luxemburgo conhece hoje plano de poupança energética para o inverno

O Governo divulga esta quinta-feira, em conferência de imprensa, os detalhes do plano de poupança energética para os próximos meses. A sessão está agendada para as 10h30.

O plano será revelado numa conferência de imprensa, na qual participarão os ministros da Energia, Claude Turmes, do Interior, Taina Bofferding, e das Classes Médias, Lex Delles, assim como representantes da Câmara do Comércio, da Câmara dos Ofícios e do Syvicol, o sindicato das cidades e comunas luxemburguesas.

Numa curta nota enviada às redações, o Executivo indica que "os diferentes intervenientes irão apresentar as medidas de poupança por setor": edifícios públicos, comunas, empresas e agregados.

Além dessas medidas específicas, Claude Turmes apresentará a "campanha nacional de redução da procura de energia".

A conferência de imprensa o servirá também para fazer o ponto da situação atual dos mercados de energia e do acordo europeu para reduzir o consumo de gás em 15%.

O anúncio do Governo surge poucos dias depois de se saber que o preço do gás vai aumentar substancialmente no Luxemburgo. O fornecedor Enovos anunciou na semana passada que o preço do gás deverá aumentar cerca de 80% já no próximo dia 1 de outubro. Já os fornecedores de eletricidade falam num aumento na ordem dos 35%.

