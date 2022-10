Plano será apresentado às 13h pelo ministro da Energia, Claude Turmes. Saiba o que está em causa.

Luxemburgo conhece hoje plano de emergência de gás

A palavra de ordem é a prevenção. O ministro da Energia, Claude Turmes, apresenta esta quarta-feira às 13h o plano de emergência caso as reservas de gás se esgotem.

Em concreto, Turmes vai revelar quais serão as empresas prioritárias em caso de falta de gás e quais estarão obrigadas a reduzir a produção.

Enovos. Risco de escassez de energia ainda existe Segundo Claude Simon, responsável pela venda de gás e eletricidade na Enovos, em caso de um inverno frio e longo, as reservas atuais poderão não chegar.

Aquando da apresentação do plano de poupança energética do Grão-Ducado, em setembro, o ministro da Energia alertou que, apesar de haver stocks de gás na Europa, este não será suficiente caso a Rússia feche as torneiras. De tal forma que os países do bloco tinham acordado em reduzir o consumo de gás em 15%.

O ministro da Energia assumiu ainda, na altura, que caso o abastecimento esteja em risco, será necessário reduzir o consumo por particulares e empresas.

Ministro da Energia: "Poderemos passar a uma fase de redução obrigatória de consumo" O cenário de obrigar os consumidores a reduzir o consumo poderá estar em cima da mesa, revela Claude Turmes, ministro da Energia, Ambiente e Administração do Território. Apostar no nuclear? Nem pensar, responde o governante.

Numa resposta parlamentar recente, Turmes indicou ainda que a reserva total de combustível disponível para abastecer o território nacional em caso de emergência são de 45 dias. Mas assegurou que a atualmente não há atualmente uma escassez aguda de produtos petrolíferos no Grão-Ducado.

