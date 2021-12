A infeção foi detetada numa mulher que trabalha numa empresa de limpezas, segundo a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Covid-19

Luxemburgo confirma primeiro caso da variante Omicron

O Governo confirmou esta segunda-feira o primeiro caso da variante Omicron da covid-19, no Luxemburgo. A infeção foi detetada numa mulher que trabalha numa empresa de limpezas, segundo a ministra da Saúde, Paulette Lenert, em conferência de imprensa esta segunda-feira.

Segundo acrescentou o Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, a mulher trabalhou num lar de idosos do sul do país nos últimos dias, mas não revela o local em concreto.

A variante Omicron do novo coronavírus que causa a covid-19 parece ser mais transmissível do que a variante Delta, apresentando sintomas mais leves, mas parece tornar as vacinas menos eficazes. As conclusões, ainda que parciais, foram divulgadas no domingo pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Na semana passada, um caso de Omicron foi associado ao Luxemburgo: um estudante luxemburguês que vive em Bruxelas e que deu positivo para a nova variante.

