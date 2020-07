Bruxelas estima que o PIB do Grão-Ducado caia 6,2% este ano, abaixo da média da zona euro. No entanto, vai haver uma contração das economias dos 27 Estados-membros, sem exceção.

Luxemburgo. Comissão Europeia prevê recessão de 6,2% em 2020

Ana Patrícia CARDOSO Bruxelas estima que o PIB do Grão-Ducado caia 6,2% este ano, abaixo da média da zona euro. No entanto, vai haver uma contração das economias dos 27 Estados-membros, sem exceção.

A Comissão Europeia publicou suas previsões económicas para 2020 e espera um queda na zona euro de 8,7% este ano, sendo que o Luxemburgo ficará pelos 6,2%. Em 2021, deverá ver um aumento de 5,4% no PIB.

Em maio, o executivo comunitário incluía o Grão-Ducado na lista de cinco países com menos de 6% (a par de Irlanda, Suécia, Hungria e Bulgária). Segundo a Comissão Europeia, a procura interna no Luxemburgo vai cair devido ao menor consumo e investimento privado, enquanto o consumo do Governo deverá cobrir apenas parte da queda de 2020.



Esta queda generalizada deve-se, sobretudo, ao impacto que a pandemia de coronavírus está a ter em todos os setores da economia. Entre os mais afetados, estão países como a Itália, Espanha ou França, cujo PIB poderá cair mais de 10% este ano. Portugal deverá enfrentar uma recessão de 9,8%.

Bruxelas prevê recessão em Portugal de 9,8% A Comissão Europeia agravou hoje as suas previsões económicas para Portugal este ano face aos choques da covid-19, estimando agora uma contração de 9,8% do PIB, muito acima da anterior projeção de 6,8% e da do Governo, de 6,9%.

As perspectivas para a inflação ficam-se pelos de 0,3%, em 2020, e 1,1%, em 2021. A Comissão observa que os preços do petróleo e dos alimentos subiram mais do que o esperado.

"Estamos longe de ficar fora de perigo e enfrentamos muitos riscos, incluindo uma nova grande onda de infecções", disse Valdis Dombrovskis, vice-presidente da Comissão Europeia, citado pelo Paperjam.



A Comissão afirma, no entanto que "os primeiros dados de maio e junho parecem indicar que o pior já passou".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.