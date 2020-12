O primeiro lote de vacinas chegou no sábado ao Grão-Ducado.

Luxemburgo começa hoje a administrar a vacina contra a covid-19

É um dia de esperança. Uma luz ao fundo do túnel no combate à pandemia. A campanha de vacinação contra a covid-19 começa hoje no Luxemburgo.

O primeiro lote de vacinas chegou no sábado ao Grão-Ducado. Ao todo, o país recebeu 9.700 doses que dará para vacinar 4.850 pessoas, já que cada pessoa terá de ser vacinada duas vezes.

A sala Vitor Hugo, em Limpertsberg, na cidade do Luxemburgo – que foi transformada num centro de vacinação anti-covid – está pronta para receber até 430 pessoas por dia.

Os profissionais de saúde são o grupo prioritário na toma da vacina. Médicos, enfermeiros, auxiliares e outros profissionais desta área foram convidados pelo Ministério da Saúde para a toma da vacina, desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTec. Os funcionários dos lares também fazem parte dos grupos prioritários, mas surgem em segundo lugar.

O centro de vacinação em Limpertsberg fecha as suas portas após o dia 30 de dezembro de 2020. Reabrirá a 18 de janeiro para administrar a segunda dose da vacina àqueles que vão receber a vacina nos próximos três dias.



