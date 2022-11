No fim de semana espera-se um maior arrefecimento, com a possibilidade dos termómetros descerem a temperaturas negativas no domingo.

Meteorologia

Luxemburgo com temperaturas mínimas de 0ºC já na sexta-feira

Redação No fim de semana espera-se um maior arrefecimento, com a possibilidade dos termómetros descerem a temperaturas negativas no domingo.

Depois de um outubro anormalmente quente, o início do mês de dezembro parece confirmar que o inverno está mesmo a chegar. As temperaturas deverão descer até aos 0ºC já esta sexta-feira.

Segundo as previsões do Meteolux, apesar de o sol voltar a aparecer no Grão-Ducado, o final da semana será marcado por um tempo mais frio.

Para sexta-feira, o instituto de meteorologia luxemburguês prevê mínimas entre os 0ºC e os 2ºC, uma situação que se deverá repetir no sábado.

No fim de semana haverá nova descida das temperaturas, com reflexo também nas máximas previstas, que no sábado se deverão fixar entre os 3ºC e os 5ºC.

No domingo, os termómetros deverão marcar ainda menos, podendo chegar a valores negativos. O Meteolux prevê para esse dia temperaturas mínimas de -1ºC a 1ºC, sendo que as máximas deverão atingir entre 1ºC a 3ºC.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.