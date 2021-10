As vacinas são escolhidas consoante a data de validade. As que estão prestes a expirar são as primeiras a ser utilizadas.

Pandemia

Luxemburgo com stock de 183 mil doses de vacinas contra a covid-19

Susy MARTINS O Luxemburgo tem mais de 183 mil doses de vacinas contra a covid-19 em stock, sendo que grande parte, cerca de 127 mil, são da Pfizer/BioNTech.

Os dados foram revelados pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa resposta parlamentar ao partido Os Verdes (Déi Gréng).

A ministra esclarece que as vacinas são escolhidas consoante a data de validade, sendo que as que estão prestes a expirar são as primeiras a ser utilizadas. Lenert revela que no que respeita às mais de 127 mil doses da Pfizer, a data de validade é até fevereiro e março do próximo ano.

As autoridades sanitárias dispõem ainda de quase 32 mil doses da vacina da Moderna. Segundo Lenert, uma parte deste fármaco expira a 28 de novembro, enquanto uma outra parte pode ainda ser utilizada até fevereiro do próximo ano.

As cerca de 13 mil doses da vacina da AstraZeneca, por exemplo, caducam no final do mês de novembro. Quanto às mais de 11 mil doses da vacina Janssen podem ficar armazenadas até junho de 2023.

A responsável pela pasta da Saúde revela que estão previstas chegar mais doses ao Grão-Ducado e que o Governo pretende doar mais vacinas aos países em desenvolvimento, ao abrigo do programa Covax.



