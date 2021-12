País segue a tendência de vários países do mundo, com novo máximo diário de infeções. Mas mortalidade mantém-se baixa e os internamentos estáveis.

Covid-19

Luxemburgo com recorde de novos casos. Mais 1.053 novos infetados nas últimas 24 horas

Ana TOMÁS País segue a tendência de vários países do mundo, com novo máximo diário de infeções. Mas mortalidade mantém-se baixa e os internamentos estáveis.

O Luxemburgo registou, nas últimas 24 horas, 1.053 novos infetados, um novo máximo no número de casos diários desde que a pandemia chegou ao país. Foram realizados 4.496 testes.

O valor diário mais alto de infeções tinha sido registado a 17 de novembro, quando o Grão-Ducado contabilizou 889 casos num só dia.

Mais de 26 mil novas infeções. Portugal volta a bater recorde de casos em 24 horas Omicron faz disparar novas infeções no país, que pode atingir os 37 mil casos diários na primeira semana de janeiro, alertou a ministra da Saúde, Marta Temido.

O Luxemburgo segue a tendência de vários países um pouco por todo o mundo, que também têm batido recordes diários, como Portugal. E embora o número de novas infeções tenha ultrapassado o milhar, a mortalidade mantém-se baixa e os níveis de internamento sem grandes oscilações.

Nas últimas 24 horas, o país registou uma morte associada à covid-19, elevando para 911 o total de óbitos associados à doença, e mais um internamento face ao dia anterior. Atualmente, estão hospitalizadas 66 pessoas, entre as quais 47 em enfermaria (mais uma que ontem) e 19 nos cuidados intensivos.

Foram administradas mais 7.856 doses de vacina, 6.572 das quais de reforço, elevando para 1.057.002 o total de doses dadas no país.

Existem, no momento, 6.737 infeções ativas no Luxemburgo, sendo que a incidência de casos de infeção em pessoas não-vacinadas foi, nas últimas 24 horas, de 182,58 casos por 100 mil pessoas não-vacinadas, face aos 90,81 registados no dia anterior, enquanto a incidência de covid-19 entre pessoas vacinadas passou de 69,84 casos por 100 mil vacinados, no dia 27, para 158,04 ontem, dia 28.



O índice de transmissibilidade (Rt) está em 1,12.

Desde o início da pandemia recuperaram da doença 93.608 pessoas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.