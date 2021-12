Não há mortes a registar. Número de infeções em pessoas não vacinadas é o dobro por comparação com as que já foram imunizadas contra a doença.

Luxemburgo com recorde de infeções em 2021. Mais 711 novos casos de covid-19

O Grão-Ducado registou mais 711 novos casos positivos de covid-19 em 5.920 testes efetuados nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim desta quarta-feira do Ministério da Saúde. É o número mais alto de infeções de 2021. Não há, no entanto, registo de qualquer morte devido à doença no último dia.

A taxa de incidência da infeção também aumentou, de 7,28% para 12,02%. Na terça-feira, as autoridades de saúde indicaram que a taxa de incidência em não vacinados é 2,52 maior do que em vacinados, ou seja, há 188,17 casos positivos em 100.000 habitantes não imunizados contra a covid-19, enquanto que para aqueles que receberam a vacina contra a infeção o número cai para 74,81 em 100.000 habitantes. É mais do dobro de casos.

Os internamentos apenas diminuiram em enfermaria, sendo agora 56 os doentes hospitalizados (-5), mas nas unidades de cuidados intensivos estão agora internadas 61 pessoas.

No Luxemburgo, já foram administradas 983.706 doses da vacina.

